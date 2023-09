Pajtim Kasami steht vor einem Transfer zu Sampdoria

Der FC Basel verzeichnet einen weiteren Abgang. Innenverteidiger Nasser Djiga wechselt leihweise zum serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad. Der 20-Jährige unterzeichnete einen Leihvertrag mit Kaufoption bis Ende Saison. In Belgrad trifft er auf den früheren FCB-Verteidiger Aleksander Dragovic, der Captain von Roter Stern ist. Zurück in die Schweiz könnte Djiga schon in November kehren, wenn er mit seinem neuen Verein in der Champions League in Bern gegen YB spielt. Am 4. Oktober steigt zuvor schon das Duell der beiden Teams in Belgrad. (flo)