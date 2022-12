Die Paketbombe von Erlen könnte von einem Stalker platziert worden sein

Mitte Oktober wurde in Erlen TG beim Bahnhof eine Paketbombe platziert. Lange war nicht klar, an wen diese adressiert war. Obwohl eine Bank direkt im Umfeld einen Sitz hat, konnten die Ermittlungen der Polizei die Bank nicht als Ziel der Briefbombe ermitteln. Mittlerweile ist bekannt, an wen die Bombe gerichtet war: Eine junge Thurgauerin bemerkte an eben jenem Oktobertag, dass ein Paket unter ihrem Auto lag. Zunächst witzelte sie noch über das Paket. «Ist das vielleicht eine Paket-Bombe?», sagt die Frau zur «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel).