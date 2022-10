«Salübox»: Paketboxen sollen Lieferverkehr in Zürich reduzieren

Auch in der Siedlung Hornbach im Seefeld und an der Haltestelle Bucheggplatz ist je eine «Salübox» aufgestellt.

Am Donnerstag eröffnete die Salübox am Lochergut. Für ein Pilotprojekt der Stadt wurden in Zürich drei dieser Boxen aufgestellt.

Am Donnerstag wurde das Pilotprojekt für die «Salüboxen» in der Stadt Zürich gestartet.

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, hat die Stadt Zürich das Pilotprojekt der «Salübox» gestartet. In den beiden städtischen Wohnsiedlungen Lochergut und Hornbach und an der Tramhaltestelle Bucheggplatz wurden diese Boxen angebracht. Eine weitere soll bei der Tramhaltestelle Luegisland folgen.

In den Boxen können in jeweils 16 Fächern Bestellungen deponiert werden. Geöffnet werden können die Fächer rund um die Uhr mit einem persönlichen QR-Code.

Das Pilotprojekt wird 18 Monate laufen

In der «Salübox» können alle Paketlieferdienste, Kuriere und Läden ihre Ware kostenlos hinterlegen. Das ist neu im Vergleich zu den «Mypost24» Automaten, wo nur die Post Pakete deponieren kann. Ein weiteres Novum sei, dass die Boxen auch zum Tauschen gebraucht werden können, so Anna Schindler, Direktorin für Stadtentwicklung in Zürich. «Legt man etwas für seinen Nachbarn in die Box, kann man diesem den Code weiterleiten und die zweite Partie kann die Box wieder öffnen, um den Inhalt zu entnehmen.