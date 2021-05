Quarantänefreie Einreise - Paketstation in Deutschland lockt Ungeimpfte zur Päckli-Abholung

Die Paketstation Grenzpaket wirbt in einem Email (siehe Bildergalerie oben) an ihre Kundinnen und Kunden damit, dass nicht nur geimpfte Personen, sondern auch «alle weiteren Personen für die Paketabholung nach Gailingen einreisen» können.

Bei den Zollstellen in der Region war es 20 Minuten nicht möglich, diese Aussage zu erhalten. Das Zollamt Gailingen war nicht erreichbar und das Zollamt Bietingen gab an, keine Auskunft geben zu können.

Paket darf nicht ohne Quarantäne abgeholt werden

Zuständig für die Einreisebestimmungen in Deutschland ist das Ministerium für Soziales und Integration. «Wer sich in einem Risikogebiet bestellte Waren explizit an eine vom Wohnort abweichende Adresse in Baden-Württemberg liefern lässt, kann sie dort nicht abholen, ohne anschliessend in Qarantäne zu müssen», sagt ein Sprecher des Ministeriums zu 20 Minuten.