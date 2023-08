Pakistan: Kinder nach zehn Stunden aus Seilbahn-Gondel gerettet

Die Rettungsaktion dauert auch am Dienstagnachmittag weiter an – fünd Kinder konnten indes aus der Gondel gerettet werden.

In Pakistan sitzen mehrere Kinder seit Stunden in einer Seilbahn fest.

Nachdem bei einer Gondelbahn zwei Zugseile gerissen sind, warteten in Pakistan sechs Kinder und zwei Erwachsene teils über zehn Stunden auf Rettung. Mit Einbruch der Dunkelheit war die Rettungsaktion der Armee unterbrochen worden. Am Abend hangelten sich Helfer aus der Region dann nach enger Rücksprache mit dem Militär mit Vorrichtungen an dem Draht zur Gondel vor und befreiten die drei Kinder, wie Videos in den sozialen Medien zeigten. Die Gondel hing während der Aktion nur noch an einem einzigen Stahlseil.