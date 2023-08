Pakistan: Kinder stecken in 900 Metern Höhe in Seilbahn fest

Die Rettungsaktion dauert auch am Dienstagnachmittag weiter an – erst ein Kind konnte aus der Gondel gerettet werden.

In Pakistan sitzen mehrere Leute seit Stunden in einer Seilbahn fest.

In Pakistan dauert ein Rettungseinsatz an einer Seilbahn seit Stunden an. Zuvor war im bergigen Norden des Landes in der Region Battagram das Zugseil einer privat betriebenen Seilbahn gerissen. Daraufhin rückten Elitesoldaten der pakistanischen Armee aus, um die acht Personen an Bord zu retten, unter denen sich laut dem pakistanischen Sender Geo TV auch sieben Schulkinder befinden.