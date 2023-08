Pakistan: Kinder stecken in 900 Metern Höhe in Seilbahn fest

In Pakistan sind Rettungskräfte zu einem höchst riskanten Einsatz an einer Seilbahn geeilt. Im bergigen Norden des Landes in der Region Battagram in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa bereiten sich Rettungskräfte darauf vor, sechs Jugendliche bzw. Kinder und zwei Erwachsene aus einer Gondel zu befreien, die nur noch an einem Stahlseil hängt, wie Polizeivertreter mitteilten. «Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen», sagte der Rettungsbeamte Bilal Faizi der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor waren zwei Zugseile gerissen.