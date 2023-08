Pakistan: So retteten Dorfbewohner Kinder aus der Seilbahn

Mit Seilen und Rollen hangelten Retter zur Kabine und brachten die Kinder am Seil in Sicherheit.

Die spektakuläre Rettung von sechs Schülern und zwei Erwachsenen aus einer Seilbahngondel hat in Pakistan grosse Erleichterung hervorgerufen. «Ich fühle mich gut, wieder bei meiner Familie zu sein», sagte der Zehntklässler Niaz Muhammad am Tag nach seiner Rettung. In einer hochgefährlichen Aktion waren er und sieben weitere Insassen am Dienstagabend nacheinander aus der Gondel geholt worden, die nur noch an einem einzigen Seil rund 300 Meter über einem Tal in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa hing. Bis zu mehr als 15 Stunden hatten sie zuvor darin ausgeharrt.