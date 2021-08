«Wie ein Drache» - Paläontologen entdecken grössten Flugsaurier Australiens

Wie ein grosser Drache schwebte er einst über den Weiten Australiens: Forschende der University of Queensland haben einen Flugsaurier entdeckt, der vor Millionen Jahren den fünften Kontinent bevölkerte und eine Flügelspannweite von bis zu sieben Metern hatte. Es handle sich um das grösste fliegende Reptil, das nach heutigem Stand je in Australien gelebt habe, heisst es in einer Studie des Doktoranden Tim Richards und seines Teams, die im «Journal of Vertebrate Paleontology» vorgestellt wird.