Hamas-Angriffe gehen auf Besatzungspolitik Israels zurück

Dieser Kontext sei die israelische Besatzungspolitik in Gaza und im Westjordanland. «Die Besatzungspolitik Israels ist durch Unterdrückung gekennzeichnet», so Böhm.

Warum gehen aktuell viele Menschen für Palästina auf die Strasse, obwohl Israel Ziel terroristischer Angriffe war?

Das ist bemerkenswert, denn die Angriffe stellen einen Terrorakt dar und sind durch nichts zu rechtfertigen. Aber man muss die Angriffe und die Reaktionen darauf auch im Kontext der israelischen Besatzungspolitik in Gaza und Westjordanland sehen. Es gab immer wieder begrenzte Auseinandersetzungen, doch die Intensität des jüngsten Hamas-Angriffs ist qualitativ von einer anderen Dimension. Die Besatzungspolitik Israels ist durch Unterdrückung gekennzeichnet. Auch israelische Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer Politik der Apartheid, die Israel im Westjordanland betreibt.

Der Gazastreifen wird als das grösste Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet. Der Konflikt ist asymmetrisch – so zeigt etwa eine Statistik der UN-OCHA (Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten) über die «Human Costs» des Konflikts, dass es seit 2008 auf palästinensischer Seite 6400 Tote gab und auf der Seite Israels 300. Im arabischen Raum ist deshalb ein weitreichender Tenor, dass Israel jetzt die Quittung für sein bisheriges Verhalten erhält. Aber es muss auch klar sein, dass die Hamas sich kein bisschen um das Wohlergehen der Palästinenser kümmert, sondern nur um ihre eigene Agenda.

Der Iran sprach nach den Angriffen von «berechtigter Selbstverteidigung» der Palästinenser. Wie schätzen Sie diese Bezeichnung ein?

Aus der arabischen Welt gab es einige Reaktionen, die ähnlich wie jene des Irans ausfielen. Auch Saudiarabiens offizielle Stellungnahme spricht von einer Konsequenzs der Besatzungspolitik. Katar gibt Israel die alleinige Schuld. Auch hier ist der Kontext wichtig. Die Gründung des Staats Israel im Jahr 1948 konnte ohne die Vertreibung einer grossen Zahl von dort lebenden Palästinensern, Muslimen und Christen nicht geschehen. Das war auch den Zionisten klar. Der zionistische Slogan «Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land» war also nicht zutreffend.



Diese Vertreibung hat im arabischen Raum auch die Bezeichnung Naqba: «Ur-Katastrophe». In den arabischen Gesellschaften gibt es eine breite Solidarität mit den Palästinensern, während unter anderem die Monarchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudiarabien teils verdeckt, teils offen mit Israel zusammenarbeiten. Iran nutzt diese Diskrepanz aus.