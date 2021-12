Westjordanland : Palästinenser bei Angriff auf israelischen Kontrollposten getötet

Ein Palästinenser hat im Westjordanland versucht, israelische Soldaten mit seinem Fahrzeug zu rammen. Die Streitkräfte eröffneten das Feuer und das Auto des Angreifers ging in Flammen auf.

Ein Palästinenser ist beim Angriff auf einen israelischen Kontrollpunkt mit seinem Auto getötet worden. Das israelische Militär erklärte, der Mann habe am späten Dienstagabend im besetzten Westjordanland versucht, Soldaten mit seinem Fahrzeug zu rammen. Die Streitkräfte feuerten auf den Fahrer, der daraufhin in einen Militär-Jeep krachte. Beide Fahrzeuge gingen laut Mitteilung bei dem Zusammenstoss in Flammen auf.