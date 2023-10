Krieg in Nahost: Palästinenser machen sich Sorgen um Familie im Gazastreifen

Die Lage in Nahost spitzt sich zu. Die israelische und die palästinensische Seite beklagen Hunderte Todesopfer. Schweiz-Palästinenser machen sich Sorgen um ihre Familien in Gaza.

Rima Faragalla (19) ist eine palästinensische Schweizerin. Seit zwei Tagen kann sie ihre Familie in Gaza nicht erreichen. Etliche Gebäude in Gaza-Stadt wurden von israelischen Luftattacken getroffen. «In der Strasse, in der meine Familie in Gaza-Stadt lebt, sind in den letzten Tagen gleich mehrere Raketen eingeschlagen», sagt der 18-jährige W.

Darum gehts In Nahost herrscht Krieg.

Nachdem die Terrororganisation Hamas am Samstag Israel angegriffen hat, beschiessen nun die IDF Ziele im Gazastreifen.

Schweiz-Palästinenser befürchten, dass sich die Situation weiter zuspitzen wird.

Am 7. Oktober haben Angehörige der Terrororganisation Hamas verschiedene Ziele in Israel angegriffen. Seither herrscht in der Region ein blutiger Krieg . Bereits Hunderte Personen sind in Israel und im Gazastreifen dem Konflikt zum Opfer gefallen. 20 Minuten spricht mit zwei Schweiz-Palästinensern, deren Familie vor Ort lebt.

«Die letzten Tage waren schrecklich», sagt Rima Faragalla (19). «Drei meiner Cousins sind bei einer Bombardierung in Gaza-Stadt ums Leben gekommen. Einer von ihnen war erst neun Jahre alt.» Auch um die restlichen Verwandten macht sich die Schweizerin grosse Sorgen: «Seit zwei Tagen kann ich sie nicht erreichen. Und jetzt wurde auch noch der Strom gekappt.» Das einzige, was ihr bleibe, sei, ständig die Nachrichtenlage abzuchecken.

«Die Palästinenser können nicht frei leben»

Den Angriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung verurteilt Rima. «Eine solche Gewalt unterstütze ich nicht.» Wie sie sagt, sei die Attacke jedoch ein Akt mit einer jahrelangen Vorgeschichte gewesen. «Die Palästinenser können nicht frei leben. Sie werden unterdrückt. Immer wieder fallen im Gazastreifen Bomben. Dagegen wollen sich viele wehren.»

Nun befürchtet die 19-Jährige, dass der Gazastreifen durch das israelische Militär komplett zerstört wird. «Die Menschen in Gaza haben keine andere Möglichkeit, als sich ihrem Schicksal hinzugeben. Eine Flucht ist aktuell praktisch unmöglich.»

Auch der 18-jährige Schweiz-Palästinenser W. aus Bern verurteilt die Angriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung: «Grundsätzlich verurteile ich jede Form von Gewalt an Unbeteiligten. Die Bilder, die uns erreichen, sind schrecklich.» Er kritisiert aber auch die Gegenoffensive Israels scharf. «In der Strasse, in der meine Familie in Gaza-Stadt lebt, sind in den letzten Tagen gleich mehrere Raketen eingeschlagen. Auch dort leben unzählige Zivilisten auf engem Raum. Ich habe Angst um meine Verwandten.»

Angst, dass sich Situation weiter zuspitzt

Wie W. erzählt, berichte sein zwölfjähriger Cousin von Leichen auf den Strassen inmitten der Stadt. «Es macht mich fassungslos und unglaublich traurig, dass er schon in seinem jungen Alter so etwas mit ansehen muss», sagt der Berner. Ihre Heimat in Richtung Ausland verlassen, wolle seine Familie jedoch nicht. «Es ist ihr Zuhause. Alles, was sie haben, ist in Gaza. Zudem wäre das für meine Verwandten derzeit unmöglich, da der einzige Grenzübergang nach Ägypten am Dienstag wegen Bombardierungen geschlossen wurde.»

Der 18-Jährige befürchtet, dass sich die Situation im Gazastreifen in den nächsten Tagen weiter zuspitzen wird. Er betont jedoch, dass die Bevölkerung schon seit Jahren unter der israelischen Besatzung leide. «Viele leben in Armut. Der Zugang zu Strom und Wasser wird immer wieder gekappt. Regelmässig sterben Menschen unter dem Beschuss von Israel. Das muss aufhören. Auch wir wollen in Frieden leben.»