Reaktion auf Annexionspläne

Abbas: Kündigen Abkommen mit Israel und USA auf

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat offenbar seine Drohung wahr gemacht, die er mehrfach geäussert hatte. Er reagiert damit auf die Annexionspläne Israels im Westjordanland.

Bei einem Treffen der Palästinenserführung in Ramallah sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa, dies das Ende aller Abkommen schliesse auch Sicherheitsvereinbarungen ein. Abbas hatte in der Vergangenheit ähnliche Drohungen geäussert, diese aber bisher nie umgesetzt.

Israels neue Regierung will in Übereinstimmung mit dem Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump die Siedlungen und das Jordantal im Westjordanland annektieren. Die Pläne sind international höchst umstritten. Trump hatte den Plan im Januar in Washington in Netanyahus Beisein vorgestellt.