Israel : Palästinensische Häftlinge flüchten durch winzigen Tunnel

Die Insassen sollen durch einen selbstgebauten Tunnel entkommen sein und sich ins Westjordanland abgesetzt haben. Die Verfolgung läuft auf Hochtouren.

Sechs palästinensische Häftlinge sind aus einem der am schwersten gesicherten Gefängnisse in Israel ausgebrochen. Am Montag sei sofort eine Grossfahndung eingeleitet worden, teilten die israelischen Behörden mit. In der Umgebung der Gilboa-Haftanstalt wurden Strassenblockaden errichtet, Patrouillen führten Kontrollen durch. Das israelische Armeeradio meldete, dass als Vorsichtsmassnahme gegen weitere Ausbruchsversuche 400 Insassen verlegt wurden.