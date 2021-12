Ex-Kanzler - Palantir reagiert auf Gerüchte um Sebastian Kurz

Ex-Kanzler Sebastian Kurz werde eine Stelle in den USA annehmen, wurde am Wochenende bekannt.

Sebastian Kurz übernimmt einen neuen Job und wird künftig zwischen den USA und Europa pendeln, wie am Wochenende bekannt wurde.

«Sebastian Kurz wird nicht bei Palantir arbeiten. Die Information, die Exxpress.at am 25. Dezember vermeldet hatte, wonach er als Geschäftsführer bei uns anfangen wird, ist nicht korrekt», stellt Jan Hiesserich, Strategie- und Kommunikationschef von Palantir in Europa, am Dienstagmorgen gegenüber den Zeitungen von Tamedia klar.