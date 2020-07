Enkelin der Queen

Palast veröffentlicht Fotos von heimlicher Beatrice Hochzeit

Eigentlich hätten sich Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi schon im Mai das Jawort geben sollen. Nun wurde die Hochzeit am Freitag im intimen Rahmen nachgeholt.

KEYSTONE/Princess Eugenie/Buckingham Palace via AP

Prinzessin Beatrice (31) und der Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (37) haben am Freitagmorgen überraschend geheiratet.

Nach der überraschenden Nachricht von der Hochzeit der Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice (31) und ihrem Partner Edoardo Mapelli Mozzi (37) hat der Palast am Samstag ein Foto der Feier veröffentlicht. Bei der Trauung auf dem Gelände von Schloss Windsor am Freitag waren auch Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) dabei. Auf dem Bild ist das Paar in einem mit Blumen geschmückten gotischen Torbogen zu sehen.