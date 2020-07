Suche nach Opfern

Palermo steht nach heftigem Unwetter unter Wasser

Ein schweres Sommerunwetter hat Teile der sizilianischen Stadt unter Wasser gesetzt.

Der stundenlange Regen verwandelte ab Mittwoch Strassen in Flüsse. Das Wasser liess Tunnel in Palermo volllaufen und schloss Menschen zeitweise in gefährlichen Lagen ein.