Raffa’s Plasic Life rechnet in Interview mit Pamela Reif ab

Die deutsche Fitness-Influencerin Pamela Reif probierte auf Tiktok einen neuen Filter aus und sagte daraufhin: «Warum sehe ich aus wie eine Transe? Ich dachte, ich werde schön». Was hat diese Aussagen bei dir ausgelöst?

Wenn eine Content Creatorin wie Pamela kommt und trans Menschen so runtermacht, gibt sie ihrer Followerschaft zu verstehen, dass es okay ist, Minderheiten zu beleidigen. Dazu kommt, dass sie vermittelt, dass trans Personen nicht gleich aussehen oder den gleichen Wert haben wie biologische Frauen und Männer.

Du selbst hast bereits auf deinem Insta-Profil auf Pamelas Video reagiert. Doch wie du in deinen Storys zeigst, waren die Meinungen dazu anscheinend mehrheitlich negativ.

Das stimmt so nicht. Auf Instagram und Tiktok hatte ich 1,6 Millionen Aufrufe auf das Video. Davon waren 99 Prozent positive und aufbauende Reaktionen. Die negativen Kommentare, die ich in meiner Story gezeigt habe, demonstrieren, dass es noch viele ignorante Menschen gibt.

Weil sie noch eine weitere Aussage gemacht hat, die das Ganze verschlimmert. Sie selbst bestätigt, dass sie das Wort in ihrem Umfeld öfters braucht. Ausserdem kam die Entschuldigung nicht von Herzen, sondern war lediglich für gute PR, um die Leute zu besänftigen.

Was ist der Grund, warum unsere Gesellschaft im Jahr 2023 immer noch transphob ist?

Was kann man dagegen tun, damit sich das endlich ändert?

Ich stehe in der Öffentlichkeit. Mit meiner Vergangenheit möchte ich Menschen zum Nachdenken bringen, sie unterhalten und ihnen Mut machen. Dass ich also ab und an mit doofen Aussagen konfrontiert werde, ist normal.