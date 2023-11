Panama: «Der Sieg bei der WRO 2023 ist das Genialste überhaupt»

Quirin Meier und Mael Strasser sind strahlende Sieger in der Alterskategorie Seniors an der Robotik-Olympiade in Panama.

Der Wettbewerb findet jedes Jahr in einem anderen Land statt und wurde heuer in Panama ausgetragen.

Die Freude ist riesig: Quirin Meier und Mael Strasser – die beiden kennen sich bereits seit dem Kindergarten – haben es an der Robotik-Olympiade nach ganz vorn geschafft. Als Team «Robolution» treten die beiden bereits seit vier Jahren an Wettkämpfen an und setzten sich dieses Mal in der Alterskategorie «Seniors» gegen 90 andere Teams durch.