Panathinaikos Athen: Böller verletzt Spieler – Spiel abgebrochen

Es passierte in der 50. Minute der Partie Olympiakos Piräus gegen Panathinaikos Athen am Sonntagabend.

In der griechischen Super League ist einem Medienbericht zufolge das Fussball-Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen am Sonntagabend nach einem Pyrotechnik-Vorfall abgebrochen worden. Wie die Zeitung «Protothema» berichtete, ist der spanische Panathinaikos-Profi Juankar beim Aufwärmen am Spielfeldrand in der 53. Minute von einem Feuerwerkskörper getroffen und verletzt worden. Nach fast zwei Stunden Spielunterbrechung sei die Partie kurz nach 23.00 Uhr (Ortszeit) abgebrochen worden.