Dänemark : Panda hat mehr Lust auf Bambus als auf Sex – jetzt soll importierter Urin helfen

Pandas gelten eher als gemächliche Tiere und kauen am liebsten in einem Baumwipfel Bambus. Damit es trotzdem klappt mit dem Nachwuchs, hat sich der Zoo der dänischen Hauptstadt nun etwas Besonderes einfallen lassen.

In der Paarungszeit, die nur einmal im Jahr auftritt, ass er bisher lieber Bambus und schenkte seiner Partnerin nicht viel Beachtung.

Der Zoo in Kopenhagen will nun mit importierten Urin den Eindruck von Konkurrenz für das Männchen erwecken.

Pandas sind unter anderem darum so selten, weil sie sich fast nie fortpflanzen.

In gewisser Hinsicht gleichen Pandabären wohl so manchen menschlichen Ehepaaren: Sex haben sie höchstens ein Mal im Jahr, während ungefähr drei Tagen oder sogar nur 24 Stunden. Die Männchen müssen dabei jederzeit verfügbar sein, wie «National Geographic» schreibt. Stehen sie im richtigen Moment nicht bereit, vergeht den Weibchen die Lust und die Fruchtbarkeit ist in Windeseile dahin. Eine Chance auf Pandababys gibts erst ein Jahr später wieder.