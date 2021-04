Ein Polizeiwagen bei einer bewilligten Demo in Liestal am 20. März 2021.

«Polizei hat schwere Entscheidung zu treffen»

Doch laut dem Extremismus-Forscher Dirk Baier nehmen auch gewalttätige Aufstände in der Schweiz zu, je länger die Pandemie anhält. Das stellt die Behörden künftig vor weitere Probleme. Extremismus-Experte Baier: « Die Polizei hat jetzt eine schwere Entscheidung zu treffen. Einerseits wissen wir, dass Eskalationen nur durch Repressionen kurzfristig verhindert werden können: Durch ein Polizeiaufgebot, das klar macht, dass sie die S tärkeren sind. Wir lassen es nicht zu, dass ein paar junge Menschen Sachbeschädigung begehen oder andere angreifen. Auf der anderen Seiten wissen wir auch: Zu viel Polizei ist gleichzeitig auch eine Provokation für die Jugendlichen. » Wie weit dürfen also die Behörden einschreiten, ohne die Grundrechte der Bürger zu verletzen? Wie viel Polizeieinsatz ist verhältnismassig? Amnesty International nimmt in diesen Fragen auch den Bund in die Pflicht. Beat Gerber : « Wir verlangen, dass der Bund eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gibt, die spezifisch die Frage beantworten müsste: Wie stark wurden die Grundrechte während der Pandemie eingeschränkt? Wo sieht der Bund Gefahren für die Zukunft? » Nicht zuletzt müssten die Behörden wie bei jeder Demonstration auch bei den Corona-Demonstrationen ein besseres Deeskalationskonzept entwickeln, erklärt Amnesty International abschliessend.