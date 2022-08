Aufruf : Pandemie, Strommangel, Trockenheit – wie bereitest du dich auf Notlagen vor?

Viele Menschen in der Schweiz bereiten sich auf Krisen vor – oder überlegen sich das wegen der aktuellen Weltlage. Gehörst auch du dazu?

Masken und Lebensmittel-Konserven: Ein Shop in Wald mit einem breiten Angebot an Notvorräten.

Europa steckt mitten in einer Energiekrise, im Winter droht eine Strommangellage. Viele Länder rufen dazu auf, sparsam etwa mit Gas und Heizöl umzugehen. Gleichzeitig erleben wir derzeit eine massive Trockenheit, die auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft in der Schweiz hat. Und auch der Krieg in der Ukraine wütet weiterhin und hat weltweite Auswirkungen.