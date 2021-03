Seit über einem Jahr befindet sich die ganze Welt wegen des Coronavirus im Ausnahmezustand. So auch hierzulande, wo wir unseren Alltag ziemlich umstellen mussten: Lockdown, Homeoffice und schlimmstenfalls, von einer Erkrankung an Covid-19 abgesehen, Isolation. Neben Frust, können sich die genannten Einschränkungen negativ auf deine Psyche und deinen Körper – wie etwa mit Gewichtszunahme – auswirken. Und es kann sogar zu unangenehmem Körpergeruch führen, wie manche Menschen morgens nach dem Aufwachen vermehrt an sich feststellen.

Was genau ist Pandemieschweiss?

«Wegen der gegenwärtigen und bereits so lange andauernden Covid-19-Ausnahmesituation, ist deutlich mehr Druck da, also mehr Stress, was dementsprechend zu verstärkter Transpiration führen kann», so Dr. Liv. In anderen Worten: Bei Pandemieschweiss handelt es sich um eine Art Angstschweiss. Denn der Körper reagiert physisch auf starke Gefühlslagen. Genauer erklärt: Menschen besitzen zwei Arten von Schweissdrüsen, apokrine und ekrine. Wenn du also gestresst bist oder Angst hast, produzieren die grösseren, apokrinen Drüsen, die sich vorwiegend in deinen Achselhöhlen und in der Leistengegend befinden, Angstschweiss. Oder neuerdings Pandemieschweiss.