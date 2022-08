Bergunfall im Piemont : Panettone-König (55) und Freund beim Biken in den Bergen von Blitz getötet

Zwei Mountainbiker sind am Freitag bei einer Tour in den italienischen Alpen von einem Gewitter überrascht und vom Blitz erschlagen worden. Einer der getöteten Hobby-Sportler ist der Panettone-König Alberto Balocco (56).

Am Freitag starben in den Alpen im Piemont zwei Freunde beim Mountainbiken.

Gegen 14 Uhr stiess ein Autofahrer am Freitag auf zwei leblose Körper, die auf der Assietta-Strasse in den Bergen im Alta Val Chisone westlich von Turin lagen. Nachdem der Mann den Alarm ausgelöst hatte, eilten Helfer der Alpinen Rettung zum Fundort der beiden Biker, sie konnten aber trotz sofort angewendeter Wiederbelebungsmassnahmen nichts mehr für sie tun.

Dank der Papiere, die einer der beiden bei sich hatte, konnte er rasch als Davide Vigo identifiziert werden. Der 55-Jährige war in Turin geboren, lebte aber in Luxemburg und machte Ferien in der Region. Später stellte sich heraus, dass es sich beim zweiten Toten um Vigos langjährigen Freund Alberto Balocco (56) handelt, den CEO des Süsswarenunternehmens Balocco. Das Familienunternehmen hatte sich mit Panettone einen Namen gemacht, dann aber auf diverse andere Gebäcke diversifiziert. Heute generiert das Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden 180 Millionen Umsatz pro Jahr.