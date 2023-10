Pangea Ultima: Leben in 250 Millionen Jahren noch Menschen?

Ein Forschungsteam stellt eine düstere Zukunft in Aussicht: Die Menschheit soll in 250 Millionen Jahren nicht mehr auf unserem Planeten leben können. Die Erde sei dann nahezu unbewohnbar.

Die Landmasse unserer Erde wird in den kommenden 250 Millionen Jahren zu einem einzelnen, riesigen Wüsten-Kontinent zusammenwachsen, so ein Forschungsteam der University of Bristol. Pangea Ultima, so wurde der Superkontinent getauft, wird demnach so heiss werden, dass 92 Prozent aller heutigen Säugetiere nicht mehr lebensfähig sein werden – inklusive der Menschen. An den meisten Stellen von Pangea Ultima sollen Temperaturen von über 40 Grad herrschen – was unseren Planeten nahezu unbewohnbar machen würde.

Darum gehts In den nächsten 250 Millionen Jahren werden alle Landmassen auf der Erde zu Pangea Ultima, einem Wüsten-Superkontinent, verschmelzen.

Das sagt ein Forschungsteam der University of Bristol, das berechnet hat, wie das Klima dann aussehen würde.

Temperaturen über 40 Grad, 50 Prozent mehr CO2 in der Atmosphäre und eine erhöhte Sonneneinstrahlung werden praktisch kein Leben mehr zulassen.

92 Prozent aller heute lebenden Säugetiere wären nicht mehr fähig, unter diesen Umständen zu überleben, schreiben die Studienautoren.

Seit Millionen von Jahren sind die Kontinente in Bewegung, so die Theorie der Plattentektonik. Geologen und Geologinnen haben nun errechnet, wie lange es dauern wird, bis unsere Landmassen verschmelzen. In 250 Millionen Jahren wird demnach auf der Erde ein Wüsten-Superkontinent entstehen, auf dem 92 Prozent der heute lebenden Säugetiere nicht mehr existieren könnten, so eine Studie der University of Bristol. Inklusive der Menschen.

Tagestemperaturen von mehr als 40 Grad

Dieser Superkontinent wird Pangea Ultima genannt, wobei «Ultima» für «final», oder «ultimativ» steht und auf die letzte Phase in der Bildung des Superkontinents hindeutet. Der letzte Superkontinent entstand vor etwa 310 Millionen Jahren. Was bei der Entstehung einer solchen Landmasse mit dem Klima passiert, war in der Forschung bisher weitgehend unbekannt. Die Geologen und Geologinnen aus Bristol haben mit Modell-Berechnungen an einem Supercomputer nun versucht, ein potenzielles Szenario vorherzusagen. Das Fazit: Es soll richtig heiss werden.

Studienleiter und Klimatologe Alex Farnsworth und sein Team gehen davon aus, dass an den meisten Stellen von Pangea Ultima Temperaturen von über 40 Grad herrschen werden – was den Planeten für die meisten Säugetiere unbewohnbar macht. Das Verschmelzen der Landmassen führe zu erhöhter vulkanischer Aktivität, wobei «eine riesige Menge an CO2 in die Atmosphäre geschossen werde», so Farnsworth. Die CO2-Menge in der Atmosphäre werde um 50 Prozent steigen im Vergleich zu heute, was zu einem verstärkten Treibhauseffekt führe und somit den Planeten erhitze.

Eine riesige Wüste ersetzt das Grün

Die Bildung eines solchen Superkontinents führe weiter dazu, dass für viele Regionen der kühlende Effekt der Ozeane wegfalle und sie sich zu trockenen Wüstenlandschaften entwickeln. Auch die verstärkte Sonneneinstrahlung trage zur Erwärmung bei: Die Forschenden gehen davon aus, dass die Sonne in 250 Millionen Jahren etwa 2,5 Prozent heller leuchtet als heute. All diese Faktoren führen laut der Studie schliesslich dazu, dass nur noch etwa acht Prozent der Oberfläche auf dem Planeten bewohnbar sind, dazu zählen Küsten- und Polarregionen.

Evolution wohl keine Rettung

Obwohl es theoretisch möglich wäre, dass sich Säugetiere evolutionär an extreme klimatische Bedingungen anpassen können, zeigen neuere Studien, dass in der Geschichte der Erde die Obergrenze der Temperaturtoleranz von Säugetieren immer etwa gleich war, schreiben die Forschenden. Sie gehen deshalb nicht davon aus, dass sich die Säugetiere schnell genug weiterentwickeln können, um auf dem kommenden Superkontinent überleben zu können.

Eine weitere düstere These der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist, dass bis dann gar kein Leben mehr existieren könnte. «Pangea Ultima könnte zu so heissen Bedingungen führen, dass Pflanzen womöglich nicht mehr zur Fotosynthese fähig wären», so die Studienautoren. Wie es jedoch konkret mit der Anpassungsfähigkeit von Pflanzen - und auch dem Ökosystem des Meeres - in 250 Millionen Jahren aussehen könnte, bedürfe weiterer Forschung.

Die Studie und Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Nature Geoscience» veröffentlicht.

