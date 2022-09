Ravenna, Italien: Panik auf der Viking Sea – Windböe treibt Kreuzfahrtschiff von Hafen weg

Fünf Schlepper mussten am 17. September die Viking Sea am Hafen von Ravenna sichern, nachdem das Schiff vom heftigen Wind weggetrieben worden war.

Dramatische Momente erlebten am Samstag 800 Passagiere, die an Bord des Kreuzfahrtschiffes Viking Sea waren: Orkanböen von bis zu 150 Stundenkilometern haben das 48'000 Tonnen schwere Schiff vom Hafenkai weggetrieben. Mehrere Schlepper mussten zum Einsatz kommen, um das Schiff erneut am Hafen zu sichern.

Wie « Il Messaggero » berichtet, riss der starke Wind mit beeindruckender Kraft die Verankerung des Kreuzfahrtschiffes, das am Terminal Porto Corsini in Ravenna festgemacht war. Das 227 Meter lange Schiff trieb plötzlich von seiner Position ab, wie ein Bild des Portals « Shipping Italy » zeigt. Die Viking Sea drohte auf Grund zu laufen, hätten Rettungskräfte nicht rasch eingegriffen.

Die Hafenbehörde von Ravenna stellte ein Team aus Schlepperlotsen und Liegeplatzkapitänen zusammen. Der Kapitän der Viking Sea liess seinerseits den Anker am Bug fallen, um den Tiefgang des Schiffsrumpfes zu begrenzen. Durch den Einsatz eines ersten Schleppers, zu dem wenig später vier weitere hinzukamen, konnte der Driftkurs des Kreuzfahrtschiffes abgebremst werden. Die Viking Sea war kurz nach dem Einsatz wieder an den Hafenkai gebracht worden.

Viking Sea verlässt Hafen, sobald der Sturm vorbei ist

Unter den 800 Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes habe es viel Angst gegeben, schreibt « Corriere della Sera ». Trotz der gefährlichen Rettungsaktion seien keine Schäden am Schiff entstanden, es wurden auch keine Verletzungen gemeldet. Laut Hafenbehörde wird die Viking Sea den Hafen von Ravenna verlassen, sobald die Wetterbedingungen es zulassen.

Nach einem Frühjahr und Sommer, die in Italien von teils extremer Dürre, Trockenheit und Hitze geprägt waren, mehrten sich zuletzt die Unwetter in dem Mittelmeerland. In der Ortschaft Cesenatico, rund 32 Kilometer südlich von Ravenna, wurden am Samstagmorgen Strandpromenaden, Bars und Strandrestaurants vollständig überflutet. Die Feuerwehr vermeldete im Gebiet von Rimini, von Cattolica bis Bellaria, mehr als hundert Einsätze. Auch im Raum Rimini wurden Einsätze des Zivilschutzes gemeldet. Die Regierung hat für die Gegend den Notstand erklärt und Soforthilfen in Höhe von mehreren Millionen Euro bereitgestellt.