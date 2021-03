Strenge Regeln, aber nicht so sehr wie im Herbst

«Wenn ich in Paris bleibe, werde ich eine Depression haben»

Dennoch war für viele Stadtbewohner die Ankündigung von Frankreichs Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend ein Schock. Die 22-jährige Studentin Clara erzählt gegenüber Le Figaro, wie sie keine Minute gezögert habe, als si e von den Massnahmen erfuhr. « Ich kaufte mir sofort ein Zugbillet » , sagt sie. Der schnelle Entscheid war richtig, denn die Züge sind rappelv oll. Wer am Abend noch fortreisen w ill , hat wohl keine Chance mehr.

Auch die Studentin Julie wollte nicht in Paris bleiben. « Ich hatte lange geplant, dieses Wochenende nach Rom zu fahren. Als die Infektionszahlen so stark stiegen, sagte ich die Reise ab. Nun e rfahre ich, dass wir hier eingesperrt sein werden. Also fahre ich nach Rennes in die Bretagne. D e nn we nn ich in Paris bleibe, werde ich eine Depression haben. »