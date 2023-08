Newcomerin Ladina spricht über ihre Panikattacken

Ladina bekam Hasskommentare auf Tiktok

Zu Beginn brauchte Ladina viel Mut, sich als Musikerin auf Social Media zu zeigen – trotz Support ihrer Eltern und ihres älteren Bruders. Hate bekam sie bis jetzt aber erst auf Tiktok. So schrieb eine Person unter einem Video, dass sich ihre Stimme lautlos besser anhöre. «Der Hass war für mich eine neue Situation, mit der ich lernen musste, umzugehen. Dank meiner Freunde und ihrer Unterstützung konnte ich mich aber davon abgrenzen», erzählt sie. Sie konzentriert sich seither auf die vielen positiven Rückmeldungen, die sie von ihren Fans an Konzerten und auf Instagram bekommt.

Auch ihr Freund steht ihr zur Seite. Die beiden lernten sich in der Schule kennen und sind seit zwei Jahren zusammen. «Ich habe den Song ‹Unhappy› für ihn geschrieben als Entschuldigung», so die Musikerin. Eine Zeit lang kämpfte sie mit mentalen Problemen und Selbstzweifeln. «Ich hatte Schuldgefühle, weil ich meinen Freund damit belastete. Er war gerne für mich da, aber ich hatte trotzdem ein schlechtes Gewissen deswegen», erzählt sie. Ihr Freund freute sich sehr über den Song und findet ihn live am schönsten.

Ladina kämpft mit Panikattacken

Unterdessen kann die 23-Jährige besser mit ihren psychischen Problemen umgehen. «Panikattacken sind aber ein Teil von mir und ich möchte offen damit umgehen», erzählt sie. Bei Auftritten komme sie manchmal an ihre Grenzen. «Mir ist es wichtig, dass meine Fans wissen, wieso ich einmal eine Pause brauche, und dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind», so Ladina. Das sei auch die Hauptmessage hinter ihrer Musik. «Wer zu meinen Songs abgehen möchte, kann das. Man kann zu meiner Musik aber auch ruhig werden und in die Tiefe gehen», so die Sängerin.