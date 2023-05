So erkennt man eine Panikattacke

Dalit Jäckel-Lang ist Leiterin Prävention Ensa Schweiz. Sie erklärt, wie man mit Betroffenen von Panikattacken am besten umgeht.

Jeder zweite Mensch in der Schweiz erleidet einmal im Leben eine psychische Erkrankung.

Laut Ensa, einer Stiftung, die sich für Erste Hilfe für psychische Gesundheit auseinandersetzt, erleidet jeder zweite Mensch in der Schweiz einmal im Leben eine psychische Erkrankung. Dalit Jäckel-Lang, Leiterin Prävention Ensa Schweiz, erklärt 20 Minuten, wie Angehörige und Drittpersonen mit der Situation umgehen können.

«Das Wichtigste ist, dass man zuallererst medizinische Notfälle ausschliesst», sagt Jäckel-Lang. Die Symptome einer Panikattacke können mit den Symptomen eines Herzinfarkts zum Verwechseln ähnlich sein. «Wenn die betroffene Person auch nicht weiss, was los ist, dann sollte man unbedingt den Notruf betätigen», sagt die Expertin. Sollte man es nicht einordnen können, so sollte zuerst immer körperliche Nothilfe angewendet werden.

Todesangst mit realen Symptomen

Anders sieht es aus, wenn die Person sich schon mit Panikattacken auskennt und mit Sicherheit weiss, dass es sich um solche Angstzustände handelt. «Man sollte ganz offen auf die Person zu gehen und fragen, wie man ihr am besten helfen kann», so Jäckel-Lang.

Wichtig sei zu beachten, dass bei einer Panikattacke eine reale Todesangst mit realen Symptomen auftreten kann. «Die betroffene Person hat Atemnot, Herzrasen, Brustschmerzen, Kontrollverlust und weitere Symptome», so die Expertin.

Angehörige sollten früh eingreifen

Man sollte die Person ernst nehmen und Verständnis für ihre Angst zeigen, aber gleichzeitig sollte man ihr auch versichern, dass nichts passieren kann. «Man kann ihr in einem ruhigen Ton sagen, dass es zwar sehr unangenehm, aber dennoch nicht gefährlich ist», so Jäckel-Lang. Die betroffene Person sollte sich in eine möglichst ruhige und wohlige Situation begeben können.