Panne bei der Raiffeisen-Bank : «Meine Frau konnte heute morgen die Einkäufe nicht zahlen»

Am Dienstagnachmittag berichten Leser von einer Panne bei der Raiffeisen-Bank. Demnach können Kunden nicht auf ihr Geld zugreifen. Die Bank hatte mit technischen Problemen zu kämpfen.

Am Dienstagnachmittag berichtet ein News-Scout, dass er von seinem Raiffeisen-Konto kein Geld mehr beziehen könne. «Meine Frau konnte heute morgen die Einkäufe nicht zahlen», so der News-Scout Und er und seine Frau sind nicht die einzigen, so haben sich im Laufe des Nachmittages mehrere Kunden auf der Störungsplattform allestoerungen.ch gemeldet.