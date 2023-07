Gstaad: 270 Personen per Helikopter von Bergstation evakuiert

Am Donnerstag, 20. Juli, um 10.55 Uhr kam die zweite Sektion der Glacier 3000 Luftseilbahn in Gstaad, die die Mittelstation und die Bergstation Scex Rouge verbindet, zum Stillstand. Weil ein Wechselrichter im Schaltschrank, der die Verbindung zwischen dem Transformator und dem Motor der Seilbahn herstellt, defekt war, mussten 270 Personen, die sich auf dem Berg befanden, per Helikopter evakuiert werden.