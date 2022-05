Bei Abflug in Chicago: Panne mit Flugzeug – Xherdan Shaqiri stösst mit Verspätung zur Nati

1 / 5 Die Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich aktuell in Bad Ragaz auf die kommenden vier Spiele in der Nations League vor. freshfocus Die Nati-Stars sind am Donnerstag in Bad Ragaz eingerückt. Ein bekanntes Gesicht fehlt auch Tage später noch im Training. freshfocus Xherdan Shaqiri, der in der Nacht auf Sonntag noch mit Chicago Fire gegen Toronto spielte, verspätet sich im Trainingslager. USA TODAY Sports

Kinder-Training, Sponsorentermine und Familienbesuch im Luxushotel – seit Donnerstag sind die Nati-Stars in Bad Ragaz zu Gast, wo sie sich auf die kommenden vier Nations-League-Spiele gegen Tschechien, Spanien und Portugal vorbereiten. Während die Club-Saison für fast alle Spieler der Schweizer Nationalmannschaft bereits seit vergangener Woche beendet ist, sind Nati-Star Xherdan Shaqiri und Chicago Fire noch mittendrin in der Saison. In der Nacht auf Sonntag gab es trotz Shaqiri-Assist eine 2:3-Niederlage gegen Toronto.

Anschliessend hätte der 30-Jährige in der Nacht auf Montag eigentlich in Richtung Zürich fliegen sollen, wo er kurz vor elf Uhr am Flughafen Zürich eingetroffen wäre. Doch auch am Montagnachmittag ist der Nati-Star noch nicht in Bad Ragaz angekommen. Der Grund: Shaqiri blieb wegen einer Flugzeug-Panne in Chicago stecken.

Triebwerk-Tür machte Probleme

«Shaqiri war bereits in der Luft im Flugzeug in Richtung Zürich, das Flugzeug musste aber wieder umkehren und in Chicago landen», erklärt Adrian Arnold, Medienchef des Schweizerischen Fussballverbands (SFV). Offenbar gab es ein technisches Problem am Flugzeug. Gemäss der Aufzeichnung von Flightradar landete das Swiss-Flugzeug mit dem Nati-Regisseur an Board rund 40 Minuten nach dem Start wieder in Chicago.