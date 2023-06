Boeing meldet neuen Defekt am Flugzeug 787 Dreamliner

Der Dreamliner machte in den vergangenen Jahren öfters Probleme.

Vor der Auslieferung gewisser Maschinen würden Nacharbeiten nötig, so der Flugzeughersteller.

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat einen neuen Defekt bei seinem von einer Produktionspannenserie geplagten Langstreckenjet 787 Dreamliner identifiziert. Boeing untersuche derzeit eine Reihe noch nicht an Kunden übergebener Maschinen, bei denen vor der Auslieferung Nacharbeiten nötig werden könnten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Problem sei nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht akut sicherheitsrelevant und dürfte auch am Auslieferungsziel für das Gesamtjahr zunächst nichts ändern.