3 Zugstrecken durch die herbstliche Schweiz

Die Blätter färben sich wieder bunt und der Herbst hält Einzug in der Schweiz. Perfekt für eine Wellness-Auszeit in der Natur oder eine Wanderung durch die Wälder . Auch besonders schön um diese Jahreszeit: Panoramazugfahrten durch die Schweiz und Nachbarländer. Wir stellen eine Auswahl vor.

1. Golden Pass Express – zwischen Interlaken und Montreux

Wer Lust auf einen malerischen Streifzug durch die Schweiz hat, nimmt am besten den Golden Pass Express. Die Strecke beginnt in Interlaken und führt via Gstaad, Château-d’Oex und Montbovon nach Montreux – oder umgekehrt. Der neue Panoramazug fährt die Strecke viermal pro Tag. Ganz besonders komfortabel ist die Fahrt in der Prestige-Reiseklasse inklusive beheizbaren, bis zu 180 Grad drehbaren Sesseln sowie einem kulinarischen Angebot, welches vorbestellt werden kann.