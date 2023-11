Pantone 448C: Die hässlichste Farbe der Welt?

Diesen Umstand hat sich unter anderem das australische Gesundheitsministerium zunutze gemacht: Seit 2012 dürfen in dem Land nur noch Zigaretten in Einheitsverpackungen verkauft werden – im Farbton Pantone 448C und inklusive Schockbilder. Andere Länder haben die Einheitsverpackungen inzwischen ebenfalls eingeführt: Kanada, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Irland, Israel, Norwegen, Neuseeland, Slowenien, Saudiarabien, Uruguay, Thailand, Singapur, die Türkei, Belgien und die Niederlande. Neue Studien zweifeln jedoch an der Wirksamkeit dieser Methode.

Bei Pantone ist man indes nur mässig begeistert. «Bei Pantone behandeln wir alle Farben gleich», erklärt Leatrice Eisenmann, Executive Director bei Pantone, gegenüber dem «Guardian». «So was wie eine hässlichste Farbe gibt es nicht.» Stattdessen werde 448C mit «warmen Erdtönen» verbunden und sei in anderen Bereichen beliebt.

Damit hat Pantone durchaus recht: So abschreckend der Farbton auf Zigarettenpäckli wirken soll, so gern wird er in anderen Bereichen genutzt. So gibt es beispielsweise Nagellacke, Kleidung und diverse Möbel im umstrittenen Olivgrün. Interior-Blogs zeigen derweil auf Instagram und Pinterest, wie die Farbe wohnlich wirkt.