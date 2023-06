Panzer-Kommandant Roman verteidigt Kiew gegen russische Raketen

«Das dauert einige Minuten. Dann warten wir auf den Feind»

«In den letzten vier Monaten haben wir vier Schahed-Drohen und zwei Raketen abgeschossen», so Roman. Die «Beute» prangt seitlich aufgesprayt am «Geparden». Der Ablauf vor einem Angriff sei immer gleich: «Wir erhalten die Information, bevor die Sirenen losgehen. Wir nehmen unsere Position ein und bereiten die Gerätschaften vor. Das dauert einige Minuten. Dann warten wir auf den Feind.»

«Dann läuft viel Kopfkino ab»

Eineinhalb Monate habe er in Deutschland an dem deutschen Panzer trainiert, bis er ihn solide bedienen konnte, sagt der 28-jährige Ingenieur im zivilen Leben. «Es war nicht schwierig.» Mittlerweile bediene er die «Karobatschka» («kleine Büchse» oder «Drache») seit sechs Monaten – «wir werden besser», sagt Roman.

Schuldgefühle

«Was wir haben, nutzen wir schon zu hundert Prozent»

Kurz sind auch die 12’400 Schuss Munition für deutsche Gepard-Panzer in der Ukraine Thema, über deren Lieferung das Schweizer Parlament abstimmen soll. «Ich respektiere die Schweizer Neutralität», sagt Roman. «Also kann ich dazu nur sagen: Was wir an Munition haben, nutzen wir schon zu hundert Prozent. Und die Ukraine ist riesig. Um ihre Menschen gegen die vielen russischen Raketen zu verteidigen, hoffen wir auf alles, was unsere Luftabwehr stärkt.»