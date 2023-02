Vogelgrippe: Die Panzootie tobt global

Das Vogelgrippevirus hat sich vom saisonalen Schreckgespenst zur echten Bedrohung entwickelt. Ganze Vogelbestände sterben und das Virus springt auf Säugetiere wie Füchse und Katzen über. Was ist passiert? Und was bedeutet das für Menschen und Tiere? Ein Überblick.

Darum gehts Das Vogelgrippevirus H5N1 löst unter Fachleuten erstmals echte Besorgnis aus.

Das hat mehrere Gründe, etwa weil das Virus ganzjährig grassiert oder weil es Vogelarten befällt, bei denen das zuvor noch nie beobachtet wurde.

Es herrsche eine Panzootie, eine Pandemie unter Tieren, die enorme Auswirkungen auf die Artenvielfalt habe, so Veterinärwissenschaftlerin Ursula Höfle.

Auch Säugetiere sind neuerdings betroffen.

Als besonders besorgniserregend werten Fachleute den Ausbruch auf einer Nerzfarm im Herbst 2022, bei dem Mutationen gefunden wurden.

Die Schweizer Tierärztin Julika Fitzi gibt Tipps, wie man seine Haustiere schützen kannn.

Das Vogelgrippevirus H5N1 ist gekommen, um zu bleiben. Das ist schon lange klar, weshalb die Ausbreitung des Erregers seit Jahren überwacht wird. Doch zur Wachsamkeit gesellt sich unter Fachleuten nun erstmals echte Besorgnis. Denn etwas hat sich verändert: So grassiert H5N1 nicht mehr nur saisonal, sondern ganzjährig. Damit kann es immer schneller mehr Tiere erreichen – auch in weit entfernten Regionen, die bisher vom Virus verschont geblieben sind, wie etwa Südamerika. Die aktuelle Epidemie betrifft Tiere in bislang 37 Ländern.

Mittlerweile befällt das Virus auch «Vogelarten, bei denen wir das nie zuvor beobachtet haben, wie zum Beispiel grosse Aasfresser wie Geier, die bereits stark bedroht sind», so Ursula Höfle, Veterinärwissenschaftlerin an der spanischen Universidad de Castilla-La Mancha. Die Welt erlebe gerade eine Panzootie, eine Pandemie unter Tieren. Die hat bereits schwerwiegende Folgen: «Bei einigen Arten hat H5N1 bereits ganze Kolonien ausgelöscht. Wir erwarten eine enorme Auswirkung auf die Artenvielfalt bei einigen Populationen.»

Hunderte Säugetiere infiziert – und gestorben

Doch längst betrifft die Vogelgrippe nicht mehr nur Vögel, sondern auch Säugetiere wie Dachse, Delfine, Seelöwen, Füchse, Otter, Katzen und Grizzlys. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein Ausbruch auf einer spanischen Nerzfarm im Oktober 2022. Dort steckten sich zahlreiche Tiere gegenseitig an und starben an der Infektion. Bei ihnen wurden mehrere Mutationen gefunden, darunter eine, die es dem Virus überhaupt erst ermöglicht haben dürfte, von Säugetier zu Säugetier zu springen. Es war das erste Mal, dass diese Art der Ausbreitung beobachtet wurde. Tom Peacock, Virologe am Imperial College in London, hält das für «unglaublich besorgniserregend.»

Gab es bei den an H5N1 verstorbenen Dachsen, Delfinen, Seelöwen, Füchsen, Otter, Katzen und Grizzlys auch eine Säugetier-zu-Säugetier-Übertragung?

Das lässt sich noch nicht sicher sagen. Ian H. Brown, Leiter der Abteilung Virologie bei der Agentur für Tier- und Pflanzengesundheit in Grossbritannien, warnt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen: «Mittlerweile sind sehr, sehr viele Wildvögel mit diesem Virus infiziert, erkranken daran und sterben. Und wir wissen, dass Seelöwen und die anderen an H5N1 verendeten Säugetiere entweder ihren Lebensraum mit diesen teilen und engen Kontakt zu ihnen haben oder sie jagen.» Man könne nicht ausschliessen, «dass sich die Seelöwen an den toten Seevögeln gütlich tun» und sich so jeder für sich mit dem Virus infiziert. Es gelte, die Ergebnisse der bereits laufenden Analysen abzuwarten. Für die Theorie spricht, dass es sich bei den verendeten Säugetieren hauptsächlich um fleischfressende Einzelgänger handelt.

Wichtig zu beachten ist laut Martin Beer, dem Leiter des deutschen Instituts für Diagnostische Virologie am Friedrich-Loeffler-Instituts, auch, dass die betroffenen Säugetierarten bekanntermassen «sehr anfällig» für das Virus sind. Deshalb dienten etwa Nerze als Hauptmodell für Influenzastudien

Die spanischen Nerze sind eingesperrt. Wie konnte das Virus zu ihnen gelangen?

Das lässt sich bis zur Auswertung aller Daten noch nicht eindeutig sagen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass der bei den Nerzen gefundene Erreger von Möwen stammen könnte. Die sind häufiger in solchen Farmen anzutreffen, da die Gebäude oft offen sind und das Futter für die Nerze, das auch die Möwen mögen, auf den Käfigen steht, so Höfle. «Dies ist also der wahrscheinliche Infektionsweg.»

Bei den Nerzen in Spanien wurden Mutationen gefunden. Was, wenn diese auf andere Vögel oder Säugetiere trifft?

Es ist unklar, ob Viren mit dieser Mutation überhaupt noch existieren. Denn alle Nerze der Farm sind getötet und ihre Kadaver vernichtet worden. Ist die Mutation bei den Nerzen neu aufgetreten, dann ist die Mutation mit dem Ende des Ausbruchs wieder verschwunden. War die Mutation schon im Virus als die ersten Nerze infiziert wurden, würde das zukünftige Ansteckungen von Säugetieren wahrscheinlicher machen. Aber: Noch ist die Mutation nicht bei Vögeln gefunden worden.

Wie gross ist das Risiko für einen Vogelgrippe-Ausbruch bei Menschen?

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu einzelnen Infektionen beim Menschen. Seit 1997 haben sich knapp 900 Menschen mit H5N1 angesteckt – mit unterschiedlichem Ausgang. Manche erkrankten symptomlos, andere schwer. Wieder andere starben. Zuletzt traf es ein elfjähriges Mädchen in Kambodscha. Historisch verursachte das Virus eine Sterblichkeit von rund 50 Prozent. Unklar ist, ob dies der Realität entspricht. So könnten viele weniger schwere oder symptomlose Infektion unentdeckt geblieben sein. Die Gefahr einer Pandemie besteht derzeit nicht. Denn ohne direkte Übertragung zwischen Säugetieren, keine Pandemiegefahr.

H5N1 wurde diesen Winter schon bei rund 30 Wildvögeln in der Schweiz und in zwei Tierhaltungen im Kanton Zürich entdeckt. Wie gross ist das Risiko, dass sich Katzen und Hunde mit Vogelgrippe infizieren?

Halterinnen und Halter sollten darauf achten, dass ihre Tiere Abstand zu toten Tieren halten. Das klappt bei Hunden, die angeleint sind oder aufs Wort hören. «Bei freilaufenden Tieren, und da gehören ja insbesondere auch die Katzen dazu, wird es schwieriger», so Julika Fitzi, Veterinärin und tierärztliche Beraterin beim Schweizer Tierschutz (STS). Sollte es doch zu Kontakt kommen, «sollte man möglichst schnell versuchen, zu verhindern, dass Hund oder Katze den Kadaver ins Maul nehmen und sich daran gütlich tun wollen.» Ein toter, von der Katze heim gebrachter Vogel ist laut Fitzi in den meisten Fällen kein Problem, da sie diesen «mit grösster Wahrscheinlichkeit selbst getötet» hat. Laut der Expertin ist der Erreger für Hund und Katze in der Regel ungefährlich. «Nur ganz vereinzelt konnten infizierte Hunde oder Katzen identifiziert werden in den letzten Jahren.»

Wie würde sich eine Vogelgrippe-Infektion bei Hund und Katze äussern?

Falls sich Hund oder Katze tatsächlich angesteckt haben sollten, würden grippeähnliche Symptome wie Schnupfen, Husten, Niesen, Halsweh, Würgen und Atemprobleme auftauchen, so Fitzi. Dann sollte die Tierärztin oder der Tierarzt konsultiert werden. «Generell sollte man als Hunde- und Katzenhalter in endemischen Gebieten die Tiere an der Leine oder drinnen behalten, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das gilt aber nur für Gebiete, wo die Vogel-Grippe nachweislich festgestellt wurde und über eine mögliche weitere lokale Ausbreitung seitens der Behörden informiert wurde.»

H5N1 breitet sich immer weiter aus. Was wird dagegen getan?

Einiges. Denn anders als Sars-CoV-2 kommt H5N1 «nicht aus dem toten Winkel», wie Wissenschaftsjournalist Lars Fischer schreibt. Das heisst: Der Erreger ist grundsätzlich bekannt und gut erforscht. Es gibt bereits Tests und eine Überwachungs-Infrastruktur. Das heisst: Man kann schnell reagieren – so wie dem Ausbruch auf der Nerzfarm. Die herkömmliche Methode, die auch auf Geflügelfarmen und privaten Vogelzuchten zum Einsatz kommt, besteht laut Brown darin, infizierte Bestände aufzuspüren und alle Tiere zu töten und zu vernichten, damit sich das Virus nicht darüber hinaus ausbreiten kann. «Wenn wir die Krankheit bei Geflügel wirksamer bekämpfen können, reduzieren wir letztlich die Schnittstelle zwischen Geflügel und Wildvögeln.» Das sei wichtig: Durch das Verhindern der Rückübertragung auf Wildvögel, stehen die Chancen gut, dass das Virus bei den Wildvögeln harmloser wird und dort über die Zeit ausstirbt.

Eine weitere Chance zur Eindämmung des Virus stellen Impfungen dar. «In einigen Teilen der Welt wird sie bereits seit etwa 15 Jahren praktiziert. In anderen Regionen wie Europa und Amerika wird jetzt überlegt, ob die Impfung ein ergänzendes Instrument sein kann», so Beer.

Was könnte sonst noch getan werden?

Auch bei den Tierfarmen sollte angesetzt werden. Denn da, wo Zehntausende Tiere zusammengepfercht sind, hat das Virus beste Möglichkeiten übertragen zu werden und zu mutieren. Es sei klar, dass auf Nerzfarmen mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssten, zitiert Zeit.de Isabella Monne vom EU-Referenzlabor für Vogelgrippeviren. «Die Tiere müssen von Wildvögeln ferngehalten werden.» Einige Fachleute fordern, Nerzfarmen ganz zu schliessen.

Was kann ich tun?

Wie die Tiere sollten sich auch Menschen von toten Vögel fernhalten und sie ja nicht anfassen. Zudem sollten diese gemeldet werden, so Tierärztin Fitzi. Weil Ansammlungen von Vögeln an Futterplätzen die Übertragung von Krankheiten wie der Vogelgrippe begünstigen, appelliert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland an die Menschen, keine Wasservögel zu füttern. Singvögel könnten dagegen weiterhin gefüttert werden, da diese nicht als gefährdet durch die H5N1 gelten. In der Schweiz gibt es laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) keine derartige Empfehlung. Empfehlenswert für die Fütterung sei ein sogenanntes Futtersilo. Darin werden Verunreinigungen des Futters durch Vogelkot verhindert.

