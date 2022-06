Ausgiebig gefeiert: «Papa ist wieder sturzbetrunken!» – verkaterte Eltern lösen Kontroverse aus

Eine Mutter regt sich auf Twitter darüber auf, dass der Vater in der Gegenwart ihres Kindes «sich die Seele aus dem Leib kotzt».

Selbst Eltern können manchmal mit einem üblen Kater nach Hause kommen. Kürzlich berichtete eine Mutter aus Deutschland auf Twitter: «Das Kind rennt gerade total aufgedreht herum und freut sich, dass der Vater sich die Seele aus dem Leib kotzt.» Sie komme sich gerade so asozial vor. «Wie kann man sich als Elternteil so volllaufen lassen, dass man zu Hause halb an ner Alkoholvergiftung verreckt?» Mit dem Post löste die Mutter eine grosse Kontroverse aus.