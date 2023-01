Jan Scherrer: Snowboard-Star spricht über sein Leben

Tochter kam am 12. Mai zur Welt

Nun – nicht ganz ein Jahr später – ist die Welt für den Snowboarder eine andere geworden. «Es gibt, glaube ich, nichts, was sich seit letztem Februar nicht verändert hat», so der 28-Jährige gegenüber 20 Minuten und lacht. Einerseits merke er, dass er durch Olympia-Bronze ein anderes Standing habe. Andererseits habe sich durch die Geburt seiner Tochter Sienna alles geändert. Scherrer: «Zunächst ist da jetzt das Baby und dann kommt alles, was möglich ist.»

Sienna kam am 12. Mai 2022 zur Welt. Die Geburt seiner Tochter verkündete der Olympia-Medaillengewinner stolz auf Instagram. Scherrer schrieb von einem «erfolg- und actionreichen Start ins Leben», an seine Frau Sasha gerichtet meinte er: «Ich könnte nicht stolzer auf dich sein.» Der Toggenburger und die Westschweizerin sind seit dem Sommer 2020 ein Paar. Sie lernten sich im Ausgang kennen, kurz darauf folgte das Zusammenziehen, im November 2021 heirateten sie.

«Die Kleine wird ein lustiges Leben haben»

Wenn er auf Profitour ist, sind sie immer über Whatsapp miteinander in Kontakt und fünf Minuten – mindestens – facetimen der Sportler und seine Sasha am Tag. Die Familie hat für Scherrer einen unglaublich hohen Stellenwert. Das merkt man, wenn er von ihr spricht. Die Liebe ist zu spüren. Scherrer verrät 20 Minuten: «Auf meinem iPhone zeigen etwa 95 Prozent der Bilder meine Frau und meine Tochter.»

Nun steht erst mal das Laax Open an, es folgen die prestigeträchtigen X-Games im US-Skiort Aspen. Im Februar findet im georgischen Bakuriani die nächste Freestyle- und Snowboard-WM statt. «Ich freue mich mega», so Scherrer, der in seiner Karriere und in seinem Leben noch viel erreichen möchte. Angesprochen darauf, was er für ein Papa sei, sagt der Halfpipe-Star mit einem Lächeln: «Die Kleine wird ein sehr lustiges Leben haben. Wir sind noch junge Eltern und werden noch sehr lange jung bleiben.»