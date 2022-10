Ana-Maria Crnogorcevic: So tickt die Superlative der Schweizer Nati

… hat sie am Dienstagabend mit der Nati das Ticket für die WM 2023 in Neuseeland und Australien gelöst.

Palmarès der Superlative

«Mir ist das gar nicht so bewusst», gibt sie sich bescheiden. Klar, merke sie manchmal, wie «krass» ihre Zahlen seien. Aber: «Schlussendlich kommt es nicht auf die persönlichen Erfolge an – sondern auf jene mit dem Team.» Und auch solche hat Crnogorcevic einige vorzuweisen.

Zunächst heimlich ins Training

Die Rekordfrau weiss, was sie will. Im Sommer verlängerte sie ihren Vertrag bei Barça um zwei Jahre. Mit den Katalaninnen soll das Triple her. Kein unrealistisches Unterfangen. Und auch neben dem Platz läuft es – etwa in Sachen Sponsoring-Verträgen. So ist sie seit einigen Jahren Markenbotschafterin von der Automarke Cupra.