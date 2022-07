Arlesheim BL: «Papi, Rainbow hat eine Schlange»

Die sechseinhalb Jahre alte Tochter stand am letzten Samstagnachmittag bei der Schiebetüre zum Garten des Hauses, als sie aufgeregt nach ihrem Vater rief: «Papi, der Rainbow hat eine Schlange!» Vater Thomas lief irritiert zur Terrasse, wo er gerade den Grill vorbereitete. Vermutlich handle es sich um ein kleineres Tier, das der Kater mit nach Hause gebracht hat, dachte er. «Ich kenne unseren Rainbow. Der ist eigentlich ein Angsthase. Also ging ich von einem Regenwurm oder einer Blindschleiche aus», sagt er zu 20 Minuten.

In den Wald gebracht

Nach einem ersten Check sei klar gewesen: Rainbow geht es gut. Und auch die Ringelnatter war am Leben. «Ich hob sie auf einen Bambusstecken, um sie in den Wald zu bringen, da fing sie an zu züngeln und sich zu bewegen. Ich las im Internet, dass sich Ringelnattern zum Schutz tot stellen können», so der Familienvater. Angst habe er zu der Zeit nicht gehabt. Nachdem sich die Schlange zunächst im Garten zusammengerollt und drohend gefaucht habe, habe sich der 53-Jährige entschieden, die Schlange in einem Malerkessel zurück in den Wald zu bringen. Das sei auch der Nachbarin lieber gewesen, welche auch vor Ort war.