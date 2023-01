Papis Loveday nimmt seine Schlange mit ins Dschungelcamp 2023

Statt Glamour, Fashion und Catwalkluft heisst es für Papis Loveday ab dem 13. Januar lästern, streiten, würgen und weinen. Der ehemalige «Switzerland’s Next Topmodel»-Juror zieht mit elf mehr oder weniger bekannten Promis – ganz freiwillig – für die 16. Ausgabe der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in den unluxuriösen Busch Australiens. 20 Minuten hat das internationale Topmodel in Down Under erreicht und vor seinem Einzug mit ihm gesprochen.