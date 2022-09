Waldkirch SG: Pappeln oder Solaranlage? – «Energiewende hat höchste Priorität»

Dabei stellt sich die Frage, was aus der Sicht der Grünen und Grünliberalen Priorität hat.

Ein Bewohner in Waldkirch SG erhält aufgrund der Pappeln seines Nachbarn keine Energie mehr von seinen Solarzellen.

Was soll Priorität haben? Damit tun sich selbst Vertreter von Grünen Parteien schwer.

Die Solarzellen eines Gebäudes in Waldkirch SG bekommen wegen des Schattens der Laubbäume des Nachbarn weniger Energie.

Ein Artikel über einen Mann aus Waldkirch SG, der Solarzellen auf seinem Dach installiert hat, sorgte für viel Aufmerksamkeit. Die Laubbäume seines Nachbarn beschatten die Solarzellen, welche in Folge weniger Energie liefern können. In den über 200 Kommentaren diskutierten viele Leserinnen und Leser darüber, was Priorität habe. Vor allem das Argument «Was zuerst da war, darf auch bleiben», fiel dabei oft. 20 Minuten hat die Grüne sowie die Grünliberale Partei nach ihrer Meinung gefragt.