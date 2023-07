Grosse Umfrage: Paprika oder Peperoni? Hier klärst du es – ein für alle Mal

In der Schweiz sind mehrere Namen für das Schotengemüse im Umlauf. Für die einen heissen die langen Peperoni und die rundlichen Paprika, für andere ist es genau umgekehrt. Einig ist man sich einzig bei den kleinen, scharfen Schoten. Die heissen überall Chili (okay, alternativ vielleicht noch Peperoncini).

Das sagt die Biologin

Eigentlich gibt es nur einen Namen, der für Chili, Paprika, Peperoni und Co. wirklich richtig ist, und das ist der lateinische, nämlich «Capsicum annuum». Denn biologisch sind alle drei Gemüse Züchtungen aus der gleichen Pflanze, nämlich der in Südamerika heimischen «Capsicum annuum». Das erklärte die Biologin Caroline Weckerle, Leiterin des Botanischen Gartens der Universität Zürich, kürzlich gegenüber SRF.

Ob die Langen nun Peperoni sind und die Runden Paprikas, wird allerdings im Beitrag nicht genau erklärt. Jedenfalls sei in Deutschland der Begriff Paprika gebräuchlich, während in der Schweiz Peperoni geläufiger sei. Die Biologin vermutet, dass sich die Deutschen sprachlich bei den Ungarn bedient haben, während in der Schweiz der italienische Einfluss bei der Namensgebung matchentscheidend war.