Missbrauchsvorwürfe ignoriert : Papst Benedikt XVI. drückt «Schock und Scham» über Missbrauch aus

Deckte der emeritierte Papst Benedikt XVI. pädophile Priester? Joseph Ratzinger bestreitet das. Ein neues Missbrauchsgutachten kommt zu einem anderen Schluss. Ratzinger selbst möchte die Vorwürfe prüfen.

Das Ausmass von sexuellen Missbräuchen in der katholischen Kirche kam erst in den letzten Jahren ans Licht.

Er bedauere den Missbrauch an Minderjährigen, so der ehemalige Papst weiter.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. bedauert nach den Worten seines Privatsekretärs Georg Gänswein den Missbrauch von Kirchenbediensteten an Minderjährigen. «Der emeritierte Papst drückt, wie er es bereits mehrmals in den Jahren seines Pontifikats getan hat, seine Scham und sein Bedauern über den von Klerikern an Minderjährigen verübten Missbrauch aus und erneuert seine persönliche Nähe und sein Gebet für alle Opfer», zitierte das Medienportal «Vatican News» Gänswein am Donnerstag.