Missbrauchsgutachten : Papst Benedikt XVI. räumt Falschaussage ein

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist in einem neuen Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising schwer belastet worden.

So soll Joseph Ratzinger in vier Fällen nichts gegen die des Missbrauchs beschuldigten Kleriker unternommen haben.

Papst Benedikt XVI. hat bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising an einer wichtigen Stelle eine falsche Aussage gemacht. Das räumte der emeritierte Pontifex am Montag in einer Stellungnahme seines Privatsekretärs Georg Gänswein ein, die unter anderem das Portal «Vatican News» und die Tagespost Stiftung dokumentierten.