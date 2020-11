Der Geistliche hat eingeladen : Papst diskutiert mit NBA-Spielern über ihren Einsatz gegen Rassismus

Sportlicher Besuch im Vatikan: Papst Franziskus hat NBA-Spieler aufgrund ihres sozialen Engagements zu einer Audienz eingeladen.

Video: NBA on ESPN via Twitter

Geschenke an den Papst

Thema der Audienz waren vor allem die Aktivitäten der NBA-Spieler gegen rassistisch beeinflusste Polizeigewalt. Auch, wie die Sportler in Pandemie-Zeiten in ihren Gemeinden tätig sind und sich für Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzen, kam zur Sprache. «Ihr seid Champions», sagte Franziskus, «und ihr seid auch zu Vorbildern geworden.»