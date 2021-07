Geplanter Eingriff : Papst Franziskus I. wurde bei Operation Hälfte des Dickdarms entfernt

Es war ein geplanter Eingriff, aber einer mit Konsequenzen. Papst Franziskus I. lebt nach seiner Operation am Sonntagabend mit der Hälfte seines Dickdarms weiter.

Papst Franziskus ist bei seiner Darmoperation am Sonntag die Hälfte des Dickdarms entfernt worden. Dem 84-Jährigen gehe es soweit gut, er sei bei Bewusstsein und atme selbstständig, sagte Vatikansprecher Matteo Bruni am Montag. Bruni zufolge dauerte die Operation am Abend etwa drei Stunden. Der Papst solle noch etwa eine Woche in der Gemelli-Klinik bleiben, um Komplikationen zu vermeiden.