Generalaudienz im Vatikan : Papst Franziskus schüttelt Spiderman die Hand

Bei der päpstlichen Generalaudienz im Vatikan am Mittwoch hat ein als Spiderman verkleideter Mann Papst Franziskus begrüsst – und ihm ein besonderes Geschenk gemacht.

Superheld trifft Pontifex: Bei der Generalaudienz im Vatikan am 23. Juni 2021 hat ein als Spiderman verkleideter Mann Papst Franziskus begrüsst.

Papst Franziskus hat einem Mann im Spiderman-Kostüm die Hand gereicht und damit am Mittwoch für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Mann im Dress des Comic-Helden habe bei der Generalaudienz des katholischen Kirchenoberhaupts im Vatikan viele Blicke auf sich gezogen, berichteten italienische Medien.

Bei dem Maskierten habe es sich um einen 27-jährigen Italiener gehandelt, der etwa mit Musikern der staatlichen Polizei in Krankenhäuser gehe, um besonders Kindern eine Freude zu machen, schrieb die Nachrichtenagentur Adnkronos. Die wöchentliche Generalaudienz des 84-jährigen Franziskus findet seit einiger Zeit wieder mit Publikum im Freien statt. Der Papst drückte am Mittwoch trotz Corona dabei viele Hände und schrieb in Bücher und auf andere Papiere von Gästen. Franziskus ist seit langem geimpft.